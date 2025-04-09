Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1. Укотре головним героєм поєдинку за участі юнацької команди "аптекарів" став український нападник Артем Степанов, повідомляє 24 Канал.

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Чудовий виступ "українського Голанда"

За 10 хвилин до завершення основного часу команди грали внічию 1:1. У вирішальний момент за справу взявся Степанов, який відзначився дублем.

Спочатку він отримав розрізну передачу на хід у штрафний майданчик, прокинув м'яч повз голкіпера й ударом з гострого кута вивів команду вперед.

А вже через дві хвилини українець записав собі в актив справжній шедевр. Він у стилі Златана Ібрагімовича замкнув п'ятою простріл від партнера та встановив остаточний рахунок.

Артем Степанов оформив дубль: дивіться відео

До слова. Всього в нинішньому сезоні Артем Степанов провів 28 поєдинків, у яких забив 21 гол і віддав три асисти. Його результативна серія наразі налічує вісім матчів.

Нагадаємо, що в кампанії-2024/2025 уродженець Луцька вже встиг дебютувати за основну команду "аптекарів". Він став наймолодшим українцем у Лізі чемпіонів за всю історію.