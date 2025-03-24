Сборная Украины U-20 ведет подготовку к юношескому чемпионату мира-2025. На март у команды Дмитрия Михайленко запланированы два спарринга в рамках тренировочного сбора.

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Отказ от Украины?

На него должен был быть вызван форвард Байера Артем Степанов. Впрочем, как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко, 17-летний игрок отказался ехать в расположение сборной Украины.

По информации источника, отец футболиста Роман Степанов имел разговор с тренером сборной Украины U-21 Унаи Мельгосой. По их договоренности, Артем должен был тренироваться с "молодежкой", но сыграть в марте за командой U-20.

Но семья Степанова решила отказаться от поездки в сборную. По их мнению, "команда U-20 не является опцией для Артема". Причиной может быть конфликт с главным тренером Дмитрием Михайленко.

В прошлом году была информация, что наставник был недоволен мотивацией Степанова играть за Украину. Тогда же и начали появляться слухи, что Артем может получить немецкое гражданство и играть за сборные этой страны.

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Карьера Артема Степанова

Напомним, что Степанов воспитывался в академии Шахтера, но летом 2022-го переехал в Германию и попал в юношескую команду Байера. В этом сезоне форвард уже дебютировал за основную команду леверкузенцев, а также зажигает за команду U-19.

На его счету 23 матча и 17 голов за юношей Байера. В сборной Украины U-19 Степанов сыграл пока лишь одну игру. К слову, 22 марта команда U-20 минимально переиграла в спарринге Северную Ирландию, а 25-го числа сыграет матч против Норвегии.

Напомним, что чемпионат мира U-20 состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили. Украина уже была чемпионом мира в этой возрастной категории, победив на турнире в 2019 году.