Збірна України U-20 веде підготовку до юнацького чемпіонату світу-2025. На березень у команди Дмитра Михайленка заплановані два спаринги в рамках тренувального збору.

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Відмова від України?

На нього мав бути викликаний форвард Баєра Артем Степанов. Втім як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка, 17-річний гравець відмовився їхати в розташування збірної України.

За інформацією джерела, батько футболіста Роман Степанов мав розмову із тренером збірної України U-21 Унаї Мельгосою. За їх домовленістю, Артем мав тренуватися із "молодіжкою", але відіграти у березні за командою U-20.

Але сім'я Степанова вирішила відмовитися від поїздки до збірної. На їх думку, "команда U-20 не є опцією для Артема". Причиною може бути конфлікт із головним тренером Дмитром Михайленком.

Минулого року була інформація, що наставник був незадоволений мотивацією Степанова грати за Україну. Тоді ж і почали з'являтися чутки, що Артем може отримати німецьке громадянство та грати за збірні цієї країни.

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Кар'єра Артема Степанова

Нагадаємо, що Степанов виховувався в академії Шахтаря, але влітку 2022-го переїхав до Німеччини та потрапив до юнацької команди Баєра. Цього сезону форвард вже дебютував за основну команду леверкузенців, а також запалює за команду U-19.

На його рахунку 23 матчі та 17 голів за юнаків Баєра. У збірній України U-19 Степанов зіграв поки лише одну гру. До слова, 22 березня команда U-20 мінімально переграла у спарингу Північну Ірландію, а 25-го числа зіграє матч проти Норвегії.

Нагадаємо, що чемпіонат світу U-20 відбудеться з 27 вересня по 19 жовтня в Чилі. Україна вже була чемпіоном світу у цій віковій категорії, тріумфувавши на турнірі у 2019 році.