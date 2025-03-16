У суботу, 15 березня, у молодіжній лізі U-19 Німеччини відбувся поєдинок між командами Баєр 04 та Гамбург. У складі господарів поля с перших хвилин вийшов українець Артем Степанов, пише 24 Канал.

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Гольова серія Степанова

"Український Голанд", як називають вболівальники Артема, відзначився на 12-й хвилині зустрічі. Степанов отримав від голкіпера пас через усе поле, обіграв захисника та точно пробив по воротах.

Відео голу Степанова

На 13-й хвилині поєдинку "фармацевти" залишилися в меншості. Та все ж Баєр зумів втримати перевагу та здобути перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що Степанов забиває п'ятий гол у чотирьох останніх матчах за "молодіжку". Загалом 17-річний нападник забив вже 17 голів за Баєр U-19.

Нагадаємо, що Артем встиг дебютувати за основну команду "фармацевтів". Хабі Алонсо двічі випускав українця у матчах основного етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (5:0) та Спарти (2:0). Трансферна вартість гравця юнацької збірної України наразі становить 350 тисяч євро.