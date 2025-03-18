17-летний нападающий "фармацевтов" хорошо проявляет себя в команде. Украинский форвард леверкузенцев заинтересовал Кайзерслаутерн, сообщает 24 канал со ссылкой на Bild.

Читайте также Прогресс Забарного и регресс Зинченко: как изменились ценники на украинцев в АПЛ

Возможный переход Степанова

Артем Степанов может перейти в Кайзерслаутерн из Второй Бундеслиги. Клуб уже пытался зимой подписать украинского нападающего Байер, однако трансфер сорвался.

Сейчас "фармацевты" не против отдать Степанова в аренду. В клубе считают, это лучшим решением, чтобы 17-летний украинец получил больше игровой практики и набирался опыта.

Артем Степанов в этом сезоне 8 раз попадал в заявку Байера на матчи Бундеслиги, но ни разу не появлялся на поле. В Лиге чемпионов украинец дважды выходил с замены.

К слову. Артем Степанов выступает также за команду Байера U-19. На счету украинского форварда шесть голов в семи матчах за молодежку "фармацевтов".

Кайзерслаутерн занимает 4 место в турнирной таблице Второй Бундеслиги-2024/2025 и находится на расстоянии 2 пунктов от зоны переходных матчей. Поэтому команда имеет шансы попасть в элиту немецкого футбола.