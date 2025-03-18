Всего в сильнейшей лиге мира выступает пять украинских футболистов. Портал Transfermarkt изменил ценники трем из них, информирует 24 Канал.

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Какие произошли изменения

Самым дорогим игроком среди украинцев в АПЛ остается защитник Борнмута Илья Забарный. Его стоимость повысилась с 38 до 40 миллионов евро и достигла своего пика за все время.

На столько же подорожал и полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Теперь его оценивают в 12 миллионов евро, что также является рекордом для 21-летнего игрока "пчел".

Единственным, кто потерял в цене из украинских футболистов, стал Александр Зинченко. Стоимость игрока Арсенала снизилась с 30 до 22 миллионов евро.

Вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Эвертона Виталий Миколенко остались с неизменными ценниками. Их оценивают в 30 и 28 миллионов евро соответственно.

Рыночная стоимость украинцев в АПЛ по версии Transfermarkt

Илья Забарный (Борнмут) – 40 миллионов евро Михаил Мудрик (Челси) – 30 Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 Александр Зинченко (Арсенал) – 22 Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 12

Интересно. Виталий Миколенко может сменить клубную прописку уже летом. Он находится в шорт-листе Тоттенхэма, который также следит и за Ильей Забарным.

Отметим, что самым дорогим игроком АПЛ остался норвежец Эрлинг Холанд, которого оценивают в 200 миллионов евро. Ценник в 150 миллионов евро имеет вингер Арсенала Букайо Сака, а третье место по стоимости (130 миллионов евро) делят три футболиста – Фил Фоден, Коул Палмер и Родри.