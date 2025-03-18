Одним из претендентов на эту награду был футболист Визелы Орест Лебеденко. Именно украинца большинством голосов выбрали лучшим защитником прошлого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Лиги Португалии 2.

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Приятное признание

Наставники португальских клубов высоко оценили выступления воспитанника львовских Карпат. Он в феврале провел четыре поединка в чемпионате, в которых отдал один ассист.

Орест помог своей команде одержать три победы и одну ничью. Такие результаты позволили Визеле подняться в турнирной таблице и стать серьезным претендентом на повышение в классе.



Орест Лебеденко – лучший защитник в Лиге Португалии 2 / Фото из соцсетей лиги

К слову. Уже в марте Орест Лебеденко отметился одним голом и ассистом в чемпионате Португалии. Сейчас Визела имеет 44 зачетных балла после 26 туров и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, что украинец выступает за португальский клуб с июля 2023 года. Всего он провел за Визелу 52 матча, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.