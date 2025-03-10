В стартовом составе гостей вышел воспитанник львовских Карпат Орест Лебеденко. Он провел на поле весь поединок и стал главным героем встречи, сообщает 24 Канал.

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Важный гол украинца

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Визелы. Единственный мяч на 62-й минуте забил именно украинский защитник.

Он присоединился к атаке своей команды и замкнул фланговую подачу ударом головой. Орест на мгновение опередил голкипера Оливейренсе и с линии вратарской площадки отправил мяч в сетку, принеся Визеле важные три очка в борьбе за повышение в классе.

Орест Лебеденко забил гол: смотрите видео

К слову. Украинский защитник был признан лучшим игроком матча. В нынешнем сезоне он провел 24 поединка, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов.

Отметим, что сейчас Визела занимает пятое место в турнирной таблице, но отстает лишь на два зачетных балла от Пенафиела, который является лидером. Следующую игру команда Ореста Лебеденка сыграет 16 марта против Пасуш де Феррейра.