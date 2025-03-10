У стартовому складі гостей вийшов вихованець львівських Карпат Орест Лебеденко. Він провів на полі весь поєдинок і став головним героєм зустрічі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Лунін без кліншиту: Реал у напруженому матчі обіграв Райо Вальєкано

Важливий гол українця

Гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Візели. Єдиний м'яч на 62-й хвилині забив саме український захисник.

Він долучився до атаки своєї команди та замкнув флангову подачу ударом головою. Орест на мить випередив голкіпера Олівейренсе та з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку, принісши Візелі важливі три очки в боротьбі за підвищення у класі.

Орест Лебеденко забив гол: дивіться відео

До слова. Український захисник був визнаний найкращим гравцем матчу. У нинішньому сезоні він провів 24 поєдинки, в яких забив два голи та віддав шість асистів.

Зазначимо, що наразі Візела посідає п'яте місце в турнірній таблиці, але відстає лише на два залікові бали від Пенафієла, який є лідером. Наступну гру команда Ореста Лебеденка зіграє 16 березня проти Пасуш де Феррейра.