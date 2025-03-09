Реал – Райо Вальєкано 2:1

Голи: Мбаппе, 30, Вінісіус, 34 – Діас, 45+2

У неділю, 9 березня, відбувся 27-й тур Ла Ліги-2024/2025. В одному з матчів іспанського чемпіонату Реал на "Бернабеу" приймав непоступливий Райо Вальєкано, повідомляє 24 канал.

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Важлива перемога Реала

Атлетіко втратив очки, поступившись на виїзді Хетафе. Тому Реал отримав шанс обійти "матрацників", але задля цього потрібно обіграти Райо Вальєкано. Минула гра завершилась нічиєю 3:3.

На "Бернабеу" Реал почав активно контролювати м'яч та атакувати володіння команди гостей. За діло взялись Вінісіус та Мбаппе. Спочатку француз відкрив рахунок, а вже за чотири хвилини бразилець подвоїв перевагу "вершкових".

Наприкінці першого тайму Райо Вальєкано зміг зрівняти рахунок. Андрій Лунін наче відбив удар, але м'яч потрапив у поперечку. За допомогою VAR рефері розібрався у моменті та зарахував гол Педро Діаса.

У другому таймі Реал більше володів м'ячем та створював небезпечні моменти. Гості час від часу виходили у поодинокі атаки, але не створили небезпеки для Андрія Луніна.

У підсумку матч завершився перемогою "Королівського клубу" з рахунком 2:1. Таким чином мадридці обігнали у турнірній таблиці Атлетіко та мають 57 очок, як і у Барселони, яка посідає перше місце та має матч в запасі.

Відеоогляд матчу Реал – Райо Вальєкано: