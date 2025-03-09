Реал – Райо Вальекано 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+2

В воскресенье, 9 марта, состоялся 27-й тур Ла Лиги-2024/2025. В одном из матчей испанского чемпионата Реал на "Бернабеу" принимал неуступчивый Райо Вальекано, сообщает 24 канал.

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Важная победа Реала

Атлетико потерял очки, уступив на выезде Хетафе. Поэтому Реал получил шанс обойти "матрасников", но для этого нужно обыграть Райо Вальекано. Прошлая игра завершилась ничьей 3:3.

На "Бернабеу" Реал начал активно контролировать мяч и атаковать владения команды гостей. За дело взялись Винисиус и Мбаппе. Сначала француз открыл счет, а уже через четыре минуты бразилец удвоил преимущество "сливочных".

В конце первого тайма Райо Вальекано смог сравнять счет. Андрей Лунин вроде бы отразил удар, но мяч попал в перекладину. С помощью VAR рефери разобрался в моменте и засчитал гол Педро Диаса.

Во втором тайме Реал больше владел мячом и создавал опасные моменты. Гости время от времени выходили в одиночные атаки, но не создали опасности для Андрея Лунина.

В итоге матч завершился победой "Королевского клуба" со счетом 2:1. Таким образом мадридцы обогнали в турнирной таблице Атлетико и имеют 57 очков, как и у Барселоны, которая занимает первое место и имеет матч в запасе.

Видеообзор матча Реал – Райо Вальекано: