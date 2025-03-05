В сферу интересов неназванного саудовского клуба попал полузащитник "сливочных" Браим Диас. Марокканец может покинуть мадридский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Сколько саудиты предлагают за Диаса

Браим Диас не является основным игроком Реала. Однако марокканский полузащитник прекрасно использует игровое время, которое ему предоставляет Карло Анчелотти.

Однако все же большая конкуренция в "Королевском клубе" может сыграть значительную роль в будущем Диаса. Поэтому 25-летний полузащитник может задуматься над сменой команды.

Стало известно, что неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение Реалу относительно трансфера марокканского полузащитника. "Сливочные" могут получить 80 миллионов евро за переход Диаса.

В текущей кампании Браим Диас сыграл в 36 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету марокканского полузащитника мадридцев шесть голов и семь результативных передач.