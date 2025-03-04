Реал – Атлетико 2:1

Голы: Родриго, 4, Диас, 55 – Альварес, 32

Волею жребия на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретились две испанские команды. Мадридское дерби, без сомнения, стало украшением этого раунда турнира, 24 Канал.

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Хитрый Анчелотти переиграл Симеоне

Соперники без разведки начали битву на "Сантьяго Бернабеу". Уже на 4-й минуте мяч затрепетал в сетке ворот "матрасников". Бразилец Родриго получил пас на ход от Вальверде, на скорости обыграл нескольких соперников и красивым ударом попал в ворота. Ян Облак не смог спасти свою команду.

Видео гола Родриго

"Сливочные" имели отличные моменты, чтобы увеличить преимущество. Однако Винисиус Жуниор не сумел переиграть словенского голкипера "матрасников".

Подопечные Диего Симеоне сравняли счет на 32-й минуте встречи. Шедевральный гол на свой счет записал Альварес. Аргентинский форвард благодаря индивидуальному мастерству вышел на ударную позицию и невероятным по красоте ударом закрутил мяч в правую девятку.

Видео гола Альвареса

На перерыв команды ушли при ничейном счете, оставив развязку на вторую половину игры. Игроки Атлетико свое преимущество во владении мячом надеялись воплотить в положительный результат. Однако в итоге пропустили гол от "бланкос".

Браим Диас, словно на велосипеде, накрутил соперников в штрафной площадке и точно пробил в нижний угол ворот. Облак, который был закрыт игроками обеих команд, не увидел момент удара.

Видео гола Диаса

До финального свистка счет не изменился. Реал одержал важную победу над Атлетико перед ответным матчем.

Обладатель путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов определится на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" в среду, 12 марта.