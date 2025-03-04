Реал – Атлетіко 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 – Альварес, 32

Волею жеребу на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися дві іспанські команди. Мадридське дербі, без сумніву, стало окрасою цього раунду турніру, 24 Канал.

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Хитрун Анчелотті переграв Сімеоне

Суперники без розвідки розпочали битву на "Сантьяго Бернабеу". Вже на 4-й хвилині м'яч затріпотів у сітці воріт "матрацників". Бразилець Родріго отримав пас на хід від Вальверде, на швидкості обіграв кількох суперників та красивим ударом поцілив у ворота. Ян Облак не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Родріго

"Вершкові" мали чудові моменти, щоб збільшити перевагу. Проте Вінісіус Жуніор не зумів переграти словенського голкіпера "матрацників".

Підопічні Дієго Сімеоне зрівняли рахунок на 32-й хвилині зустрічі. Шедевральний гол на свій рахунок записав Альварес. Аргентинський форвард завдяки індивідуальній майстерності вийшов на ударну позицію та неймовірним за красою ударом закрутив м'яч у праву дев'ятку.

Відео голу Альвареса

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, залишивши розв'язку на другу половину гри. Гравці Атлетіко свою перевагу у володінні м'ячем сподівалися втілити у позитивний результат. Проте у підсумку пропустили гол від "бланкос".

Браїм Діас, немов на велосипеді, накрутив суперників у штрафному майданчику та влучно пробив у нижній кут воріт. Облак, який був закритий гравцями обох команд, не побачив момент удару.

Відео голу Діаса

До фінального свистка рахунок не змінився. Реал здобув важливу перемогу над Атлетіко перед матчем-відповіддю.

Володар путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів визначиться на мадридському стадіоні "Ванда Метрополітано" у середу, 12 березня.