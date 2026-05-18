Після завершення великої ігрової кар'єри Тарас Степаненко швидко перейшов до нової ролі, ставши асистентом нового головного тренера національної команди Андреа Мальдери. Колишній капітан збірної України пояснив Tribuna.com, чому іноді був занадто жорстким навіть зі своїми партнерами.

Що сказав Степаненко?

Степаненко зізнався, що ще на старті роботи чесно сказав команді готуватися до серйозних вимог. За словами ексфутболіста, він завжди прагнув максимальної дисципліни, через що деякі гравці могли ображатися, але це було частиною професійного підходу.

Оскільки я звик ставитися й віддаватися на 100 відсотків, то дуже з цього приводу переживаю, тому що розумію, що таке національна збірна, розумів це як гравець, а тепер буде тренером. Я одразу сказав хлопцям, щоб готували корвалол чи валер'янку на лавочці, тому що емоцій вистачатиме,

– заявив Тарас Степаненко.

Новий наставник наголосив, що не збирається змінювати свій характер, адже саме принциповість допомагала йому досягати високого рівня у футболі.

Головна риса – вимогливість

Колишній півзахисник підкреслив, що завжди звертав увагу навіть на дрібниці – від роботи на тренуваннях до поведінки в колективі. Саме через це, за його словами, іноді виникали непорозуміння, але згодом партнери розуміли його мотивацію.

Степаненко переконаний, що без суворої дисципліни та повної самовіддачі неможливо будувати сильну команду, особливо коли йдеться про рівень національної збірної.

Тарас Степаненко провів більшу частину кар'єри у донецькому Шахтарі, де став одним із символів клубу, виграв численні титули в Україні та виступав у Лізі чемпіонів. У складі збірної України хавбек був багаторічним лідером центру поля, представляючи країну на чемпіонатах Європи та світу.

Завдяки величезному досвіду, авторитету та лідерським якостям Степаненко тепер прагне реалізувати себе вже на тренерському рівні.

Хто ще увійшов до тренерського штабу Мальдери?