После завершения большой игровой карьеры Тарас Степаненко быстро перешел к новой роли, став ассистентом нового главного тренера национальной команды Андреа Мальдеры. Бывший капитан сборной Украины объяснил Tribuna.com, почему иногда был слишком жестким даже со своими партнерами.

Смотрите также "Я не верю в эту команду": легенда сборной разнес Шевченко за экзотический выбор тренера

Что сказал Степаненко?

Степаненко признался, что еще на старте работы честно сказал команде готовиться к серьезным требованиям. По словам экс-футболиста, он всегда стремился к максимальной дисциплине, из-за чего некоторые игроки могли обижаться, но это было частью профессионального подхода.

Поскольку я привык относиться и отдаваться на 100 процентов, то очень по этому поводу переживаю, потому что понимаю, что такое национальная сборная, понимал это как игрок, а теперь будет тренером. Я сразу сказал ребятам, чтобы готовили корвалол или валерьянку на лавочке, потому что эмоций будет хватать,

– заявил Тарас Степаненко.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Новый наставник отметил, что не собирается менять свой характер, ведь именно принципиальность помогала ему достигать высокого уровня в футболе.

Главная черта – требовательность

Бывший полузащитник подчеркнул, что всегда обращал внимание даже на мелочи – от работы на тренировках до поведения в коллективе. Именно из-за этого, по его словам, иногда возникали недоразумения, но впоследствии партнеры понимали его мотивацию.

Степаненко убежден, что без строгой дисциплины и полной самоотдачи невозможно строить сильную команду, особенно когда речь идет об уровне национальной сборной.

Тарас Степаненко провел большую часть карьеры в донецком Шахтере, где стал одним из символов клуба, выиграл многочисленные титулы в Украине и выступал в Лиге чемпионов. В составе сборной Украины хавбек был многолетним лидером центра поля, представляя страну на чемпионатах Европы и мира.

Благодаря огромному опыту, авторитету и лидерским качествам Степаненко теперь стремится реализовать себя уже на тренерском уровне.

Кто еще вошел в тренерский штаб Мальдеры?