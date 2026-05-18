Итальянец Андреа Мальдера возглавил сборную как главный тренер. Он также представил свой тренерский штаб, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Андрей Шевченко поставил перед Андреа Мальдерой амбициозную задачу

Кто вошел в тренерский штаб Мальдеры?

По словам Мальдеры, вместе с ним в сборную присоединится итальянец Паскуале Каталано. Главный тренер назвал его своим другом, с которым разделяет схожие футбольные идеи и которому полностью доверяет.

В то же время наставник отметил, что стремится окружить себя украинскими специалистами. Мальдера официально подтвердил, что в его команду войдет Тарас Степаненко.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это человек, которого я тренировал, человек, который имеет чрезвычайные ценности, который чрезвычайно привязан к украинскому футболу, понимает ценность, которую несет в себе эта форма украинского игрока. И мне очень хотелось бы, чтобы он смог передать эти ценности молодым игрокам,

– объяснил свой выбор главный тренер.

Также в штаб войдет Владимир Езерский, который сейчас работает с юношескими сборными. Мальдера отметил, что не работал с ним раньше, но много слышал о его высоких человеческих и профессиональных качествах.

Как Езерский прокомментировал назначение Мальдеры?

Владимир Езерский прокомментировал свое назначение для Tribuna.com.

Разговор состоялся несколько дней назад, и сейчас это официально подтверждено,

– отметил Езерский.

Он добавил, что очень рад присоединиться к штабу сборной.

Я прекрасно знаю Мальдеру, ведь когда он пять лет работал в штабе Шевченко, я параллельно возглавлял молодежную сборную. Мы много общались, и мне приятно, что такой современный тренер возглавляет национальную команду. Его опыт поможет развитию как сборной, так и украинского футбола,

– сказал тренер.

На вопрос о своей роли в штабе он ответил: "Думаю, официальное лицо сможет более подробно это объяснить".

Что известно о новом тренерском штабе?