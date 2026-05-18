Задачу перед новым тренерским штабом озвучил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Его выполнение начнется уже осенью, пишет 24 Канал.

Что должен сделать Мальдера в сборной Украины?

Как сообщает Суспільне Спорт, руководство украинского футбола потребует больше ответственности не только от наставника команды, но и от игроков – об этом с ними будут говорить отдельно.

Андрей Шевченко считает, что обновленная национальная сборная должна обязательно сыграть на чемпионате Европы в 2028 году. При этом глава УАФ отмечает, что не стоит пренебрегать возможностью получить путевки на Евро через Лигу Наций, групповой этап которой будет сыгран уже в сентябре-ноябре.

Именно от того, удастся ли Андреа Мальдери вывести Украину на Евро, будет зависеть, будет ли активирована опция продления его соглашения на следующий цикл, до чемпионата мира 2030 года.

Что изменится с началом работы Андреа Мальдеры в сборной?

Андрей Шевченко анонсировал, что главная команда вернется к практике проведения сборов в Украине. В частности именно на родной земле "сине-желтые" будут готовиться к контрольным матчам с Польшей и Данией, в которых будет дебютировать Мальдера.

В УАФ обещают сблизить сборную с болельщиками: во время сборов должны проходить акции, общения, открытые тренировки – так, как это было, когда сам Андрей Шевченко работал во главе национальной команды.

Как Украине попасть на Евро-2028?

По информации из Википедии, утвержденный УЕФА квалификационный турнир будет предусматривать 12 групп по 4 или 5 команд в каждой. Страны-хозяйки Евро – Англия, Шотландия, Уэльс и Республика Ирландия – также будут участвовать в отборе.

Корзины для жеребьевки будут сформированы с учетом рейтинга Лиги Наций, которую сыграют осенью 2026 года. Поэтому этот турнир уже играет важную роль для Украины в контексте того, чтобы получить не слишком сложную квалификационную группу.

Напрямую на Евро-2028 выйдут 12 победителей групп, а также 8 лучших команд, занявших вторые места. Еще четыре путевки будут разыграны с помощью плей-офф.

Конкретный формат плей-офф будет зависеть от того, сколько стран-хозяек попадут на Евро напрямую. УЕФА зарезервировала для них два автоматических места: если, например, Англия и Шотландия успешно пройдут квалификацию, а Уэльс и Ирландия нет, то эти две путевки достанутся валлийцам и ирландцам несмотря на результат.

В любом случае в плей-офф будут участвовать не только вторые места в отборочных группах, но и победители групп Лиги Наций с лучшим рейтингом. Поэтому Украине нельзя терять этот шанс и нужно выигрывать свою группу с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.