Завдання перед новим тренерським штабом озвучив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Його виконання розпочнеться вже восени, пише 24 Канал.

Що повинен зробити Мальдера у збірній України?

Як повідомляє Суспільне Спорт, керівництво українського футболу вимагатиме більше відповідальності не лише від наставника команди, але й від гравців – про це з ними говоритимуть окремо.

Андрій Шевченко вважає, що оновлена національна збірна має обов'язково зіграти на чемпіонаті Європи у 2028 році. При цьому очільник УАФ наголошує, що не варто нехтувати можливістю отримати путівки на Євро через Лігу Націй, груповий етап якої буде зіграно вже у вересні-листопаді.

Саме від того, чи вдасться Андреа Мальдері вивести Україну на Євро, залежатиме, чи буде активована опція продовження його угоди на наступний цикл, до чемпіонату світу 2030 року.

Що зміниться з початком роботи Андреа Мальдери у збірній?

Андрій Шевченко анонсував, що головна команда повернеться до практики проведення зборів в Україні. Зокрема саме на рідній землі "синьо-жовті" готуватимуться до контрольних матчів із Польщею та Данією, в яких дебютуватиме Мальдера.

В УАФ обіцяють зблизити збірну з уболівальниками: під час зборів мають відбуватися акції, спілкування, відкриті тренування – так, як це було, коли сам Андрій Шевченко працював на чолі національної команди.

Як Україні потрапити на Євро-2028?

За інформацією з Вікіпедії, затверджений УЄФА кваліфікаційний турнір передбачатиме 12 груп по 4 або 5 команд у кожній. Країни-господарки Євро – Англія, Шотландія, Вельс та Республіка Ірландія – також братимуть участь у відборі.

Кошики для жеребкування будуть сформовані з урахуванням рейтингу Ліги Націй, яку зіграють восени 2026 року. Тож цей турнір вже відіграє важливу роль для України в контексті того, щоб отримати не надто складну кваліфікаційну групу.

Напряму на Євро-2028 вийдуть 12 переможців груп, а також 8 найкращих команд, що посіли другі місця. Ще чотири путівки будуть розіграні за допомогою плей-оф.

Конкретний формат плей-оф залежатиме від того, скільки країн-господарок потраплять на Євро напряму. УЄФА зарезервувала для них два автоматичних місця: якщо, наприклад, Англія та Шотландія успішно пройдуть кваліфікацію, а Вельс та Ірландія ні, то ці дві путівки дістануть валлійцям і ірландцям попри результат.

У будь-якому разі в плей-оф братимуть участь не тільки другі місця у відбіркових групах, але й переможці груп Ліги Націй з найкращим рейтингом. Тому Україні не можна втрачати цей шанс і потрібно вигравати свою групу з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною.