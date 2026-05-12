Про майбутні кадрові призначення у збірній України повідомив журналіст Віктор Вацко. Своєю інформацією він поділився в ефірі ютуб-каналу "Вацко Live".

Хто доєднається до штабу Мальдери?

Віктор Вацко зазначив, що одним із помічників стане італієць Паскуале Каталано. Наразі він працює головним тренером клубу "Фіделіс Андрія", який виступає у четвертому дивізіоні футбольної піраміди Італії. Окрім нього, до команди головного тренера приєднаються колишні гравці збірної України.

Щонайменше двоє асистентів Мальдери будуть українці. Це Тарас Степаненко, який все ще грає у футбол, є чинним футболістом Колоса, і свою тренерську кар’єру розпочне відразу в національній збірній України. Ще одним асистентом Мальдери стане Володимир Єзерський,

– сказав Вацко.

Протягом останніх кількох років Володимир Єзерський працював у системі молодіжних та юнацьких збірних. За інформацією порталу Transfermarkt, до кінця серпня 2025-го він був головним тренером України U18.

Єзерський за збірну України провів 39 матчів у період з 1998-го по 2008 рік: два голи. Ставав чвертьфіналістом ЧС-2006.

Тарас Степаненко одягав "синьо-жовту" футболку з 2010-го по 2024 рік. У його активі чотири голи та один асист у 87 матчах. У 2021-му легендарний півзахисник доходив зі збірною до 1/4 фіналу Євро.

Що відомо про призначення наступника Реброва?

Про прихід італійського фахівця в українському медіапросторі уже певний час говорять як про доконаний факт. Нещодавно стало відомо, якою буде зарплата 54-річного тренера та коли його офіційно представлять як нового головного тренера збірної України.

В інтерв’ю для 24 Каналу колишній захисник "синьо-жовтої" команди Сергій Кривцов заявив, що вважає такий вибір УАФ хорошою ідеєю.

Експівзахисник збірної України та низки нідерландських клубів Євген Левченко зазначив, що Андреа Мальдера має великий набір позитивних якостей. У коментарі для 24 Каналу він зауважив, що італійський фахівець зробив вклад у вихід України на Євро-2020.

Додамо, що у період з 2016-го по 2021 рік італієць був помічником Андрія Шевченка в українській команді.

Як склалась кар’єра італійця після першого періоду у збірній України?