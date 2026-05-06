Найбільш ймовірним варіантом називається Андреа Мальдера, який працював у штабі Андрія Шевченка раніше. Ексгравець збірної України Євген Левченко висловився щодо кандидатури італійця, повідомляє 24 Канал.

Як Україна грала за Шевченка?

Мальдера може стати першим іноземним головним тренером в історії збірної України. При цьому Мальдера добре знайомий з "синьо-жовтими" після успішної роботи в штабі Шевченка.

На думку Левченка, Андреа вдасться повернути нашій команді красивий футбол та гарну атмосферу. Саме ці складники, на його думку, і спричинили успіх нашої команди на Євро-2020.

Коли Шевченко прийняв команду після Фоменка, ми заграли в інший футбол. Той футбол та ту атмосферу хочеться зараз повернути. Після Сергія Реброва, у якого був свій підхід, дуже багато гравців хотіли б більше домінувати. Я не кажу, що це така панацея і з Мальдерою ми будемо перемагати всі збірні,

– зазначив Левченко.

"Але він той іноземний тренер, який працював вже в українському середовищі, розуміє наш футбол та знає цих гравців. Це був би набагато кращий варіант, ніж інші іноземні тренери, які не працювали в Україні. Або ж тренери, які довго не працюють. Важливо, коли тренер постійно розвивається, не стоїть на одному місці. В сучасному футболі, коли ти не тренуєш 2 – 3 роки, ти випадаєш", – резюмував Євген.

Де працював Андреа Мальдера?

Нагадаємо, що під керівництвом Шевченка із Мальдерою в штабі наша команда впевнено виграла відбіркову групу на Євро-2020, набравши 4 очки в іграх із Португалією.

А на самому чемпіонаті Європи Україна дійшла до чвертьфіналу. Зрештою після того турніру Шевченко та його штаб завершили роботу зі збірною, а Мальдера увійшов до команди Роберто Де Дзербі.

Разом з екстренером Шахтаря італієць попрацював у Брайтоні та Марселі. Під їх керівництвом англійський клуб потрапив у Лігу Європи. Після відходу з Мареля Де Дзербі очолив Тоттенхем, але Мальдера не увійшов до його команди.

