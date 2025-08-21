Шахтар провів свій третій очний матч проти Серветта. У далекому сезоні-1983/1984 "гірники" двічі переграли швейцарського суперника у рамках Кубка володарів кубків – 1:0 та 2:1, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Шахтар – Серветт?

Старт матч Серветт провів в обороні. Однак вже на 8-й хвилині гості несподівано першими розмочили нулі на табло. Фомба, якого загубили футболісти Шахтаря під час розіграшу кутового, головою у дальній кут прошив сітку воріт Різника – 0:1.

Швейцарський клуб мав хорошу можливість подвоїти перевагу, але дальній удар потягнув з-під поперечини Різник.

Після пропущеного голу "гірники" не опустили руки, створивши цілу гору моментів. Вже у першому таймі донеччани завдали 10 ударів, але лише двоє із яких були у площину воріт Серветта. Чого тільки вартував вихід віч-на-віч від Аліссона, який змарнував бразилець.

Ворота швейцарського клубу були наче зачаровані. М'яч просто не ліз у сітку володінь Малля.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Серветта 0:1.

Зі старту другого тайму "гірники" повністю забрали м'яч під свій контроль. На 61-й хвилині Кауан Еліас отримав травму та не зміг продовжити зустріч. Замість нього у гру вступив Бондаренко.

На 64-й хвилині Малль врятував володіння Серветта після потужного пострілу Аліссона.

На 73-й хвилині кутовий став гольовим для донеччан. Марлон головою скинув на Бондаря, Валерій впритул головою переправив м'яч у сітку воріт Серветта. Так рахунок став рівним 1:1. "Гірники" продовжували тиснути на володіння суперника.

На жаль, велика кількість атак Шахтаря не перетворилась у другий гол "гірників".

Шахтар – Серветт 1:1

Голи: Бондар, 73 – Фомба, 8

До слова, матч-відповідь запланований на 28 серпня (22:00 за київським часом).