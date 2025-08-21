Шахтер провел свой третий очный матч против Серветта. В далеком сезоне-1983/1984 "горняки" дважды переиграли швейцарского соперника в рамках Кубка обладателей кубков – 1:0 и 2:1, информирует 24 Канал.

Как закончился матч Шахтер – Серветт?

Старт матч Серветт провел в обороне. Однако уже на 8-й минуте гости неожиданно первыми размочили нули на табло. Фомба, которого потеряли футболисты Шахтера во время розыгрыша углового, головой в дальний угол прошил сетку ворот Ризныка – 0:1.

Швейцарский клуб имел хорошую возможность удвоить преимущество, но дальний удар потянул из-под перекладины Ризнык.

После пропущенного гола "горняки" не опустили руки, создав целую гору моментов. Уже в первом тайме дончане нанесли 10 ударов, но только двое из которых были в створ ворот Серветта. Чего только стоил выход один на один от Алиссона, который упустил бразилец.

Ворота швейцарского клуба были словно заколдованы. Мяч просто не лез в сетку владений Малля.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете Серветта 0:1.

Со старта второго тайма "горняки" полностью забрали мяч под свой контроль. На 61-й минуте Кауан Элиас получил травму и не смог продолжить встречу. Вместо него в игру вступил Бондаренко.

На 64-й минуте Малль спас владения Серветта после мощного выстрела Алиссона.

На 73-й минуте угловой стал голевым для дончан. Марлон головой сбросил на Бондаря, Валерий в упор головой переправил мяч в сетку ворот Серветта. Так счет стал равным 1:1. "Горняки" продолжали давить на владения соперника.

К сожалению, большое количество атак Шахтера не превратилась во второй гол "горняков".

Шахтер – Серветт 1:1

Голы: Бондарь, 73 – Фомба, 8

К слову, ответный матч запланирован на 28 августа (22:00 по киевскому времени).