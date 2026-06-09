Попри те, що на Мундіалі немає збірної України, поціновувачі футболу усе одно мають чимало приводів не пропускати поєдинки на полях Канади, США та Мексики. Головні змагання чотириріччя триватимуть з 11 червня до 19 липня, нагадує 24 Канал.

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Де дивитися матчі чемпіонату світу-2026?

Офіційним транслятором усіх матчів Мундіалю в Україні є сервіс MEGOGO. OTT-платформа забезпечить перегляд кожної гри з українським коментарем, а також близько 90 разів виходитиме в ефір передматчева та післяматчева студія.

Дивитися Мундіаль можна буде на смарт-тв, мобільних пристроях та у браузері. Для цього буде потрібна переплата "Спорт" або будь-який MEGOPACK.

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Чи можна дивитися чемпіонат світу-2026 безкоштовно?

Частина матчів будуть доступні на безкоштовному каналі MEGOGO Sport у кабельних мережах. Упродовж всього турніру там буде транслюватися один обраний поєдинок дня, а також обов'язково матч-відкриття, два чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце і фінал.