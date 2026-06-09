Несмотря на то, что на Мундиале нет сборной Украины, любители футбола все равно имеют немало поводов не пропускать поединки на полях Канады, США и Мексики. Главные соревнования четырехлетия продлятся с 11 июня по 19 июля, напоминает 24 Канал.

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Где смотреть матчи чемпионата мира-2026?

Официальным транслятором всех матчей Мундиаля в Украине является сервис MEGOGO. OTT-платформа обеспечит просмотр каждой игры с украинским комментарием, а также около 90 раз будет выходить в эфир предматчевая и послематчевая студия.

Смотреть Мундиаль можно будет на смарт-тв, мобильных устройствах и в браузере. Для этого потребуется переплата "Спорт" или любой MEGOPACK.

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Можно ли смотреть чемпионат мира-2026 бесплатно?

Часть матчей будут доступны на бесплатном канале MEGOGO Sport в кабельных сетях. В течение всего турнира там будет транслироваться один выбранный поединок дня, а также обязательно матч-открытие, два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.