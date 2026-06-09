Впервые в истории мировое первенство будет проходить сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Соревнования продлятся 39 дней – с 11 июня по 19 июля. О календаре этого турнира подробнее расскажет 24 Канал.

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Что известно о чемпионате мира – 2026?

Мундиаль-2026 станет самым масштабным за всю историю проведения чемпионатов мира. В финальной части впервые примут участие 48 национальных команд, которые проведут рекордные 104 матча. Сборные будут распределены на 12 групп по четыре команды.

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Группы на чемпионате мира-2026 / Фото сайт ФИФА

Поединки турнира будут принимать 16 городов: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и Канзас-Сити.

Какой календарь ЧМ-2026?

Групповой этап – 11 – 28 июня.

1/16 финала – 28 июня – 4 июля. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

1/8 финала – 4 – 7 июля.

Четвертьфиналы – 9 – 12 июля.

Полуфиналы – 15 и 16 июля.

Матч за третье место – 19 июля.

Финал – 19 июля.

Сетка плей-офф чемпионата мира – 2026 / Фото ФИФА

Матчи группового этапа ЧМ-2026

1-й тур

11 июня, 22:00. Мексика – ЮАР

12 июня, 05:00. Южная Корея – Чехия

12 июня, 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13 июня, 04:00. США – Парагвай

13 июня, 22:00. Катар – Швейцария

14 июня, 01:00. Бразилия – Марокко

14 июня, 04:00. Гаити – Шотландия

14 июня, 07:00. Австралия – Турция

14 июня, 20:00. Германия – Кюрасао

14 июня, 23:00. Нидерланды – Япония

15 июня, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор

15 июня, 05:00. Швеция – Тунис

15 июня, 19:00. Испания – Кабо-Верде

15 июня, 22:00. Бельгия – Египет

16 июня, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

16 июня, 04:00. Иран – Новая Зеландия

16 июня, 22:00. Франция – Сенегал

17 июня, 01:00. Ирак – Норвегия

17 июня, 04:00. Аргентина – Алжир

17 июня, 07:00. Австрия – Иордания

17 июня, 20:00. Португалия – ДР Конго

17 июня, 23:00. Англия – Хорватия

18 июня, 02:00. Гана – Панама

18 июня, 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР

18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня, 01:00. Канада – Катар

19 июня, 04:00. Мексика – Южная Корея

19 июня, 22:00. США – Австралия

20 июня, 01:00. Шотландия – Марокко

20 июня, 03:30. Бразилия – Гаити

20 июня, 06:00. Турция – Парагвай

20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция

20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21 июня, 03:00. Эквадор – Кюрасао

21 июня, 07:00. Тунис – Япония

21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия

21 июня, 22:00. Бельгия – Иран

22 июня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

22 июня, 04:00. Новая Зеландия – Египет

22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия

23 июня, 00:00.Франция – Ирак

23 июня, 03:00. Норвегия – Сенегал

23 июня, 06:00. Иордания – Алжир

23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан

23 июня, 23:00. Англия – Гана

24 июня, 02:00. Панама – Хорватия

24 июня, 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

24 июня, 22:00. Швейцария – Канада

24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

25 июня, 01:00. Шотландия – Бразилия

25 июня, 01:00. Марокко – Гаити

25 июня, 04:00. Чехия – Мексика

25 июня, 04:00. ЮАР – Южная Корея

25 июня, 23:00. Эквадор – Германия

25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26 июня, 02:00. Тунис – Нидерланды

26 июня, 02:00. Япония – Швеция

26 июня, 05:00. Турция – США

26 июня, 05:00. Парагвай – Австралия

26 июня, 22:00. Норвегия – Франция

26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак

27 июня, 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27 июня, 03:00. Уругвай – Испания

27 июня, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

27 июня, 06:00. Египет – Иран

28 июня, 00:00. Панама – Англия

28 июня, 00:00. Хорватия – Гана

28 июня, 02:30. Колумбия – Португалия

28 июня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28 июня, 05:00. Алжир – Австрия

28 июня, 05:00. Иордания – Аргентина

Матчи Плей-офф

1/16 финала

28 июня, 22:00

29 июня, 20:00

29 июня, 23:30

30 июня, 04:00

30 июня, 20:00

1 июля, 00:00

1 июля, 04:00

1 июля, 19:00

1 июля, 23:00

2 июля, 03:00

2 июля, 22:00

3 июля, 02:00

3 июля, 21:00

4 июля, 01:00

4 июля, 04:30

1/8 финала

4 июля, 20:00

5 июля, 00:00

5 июля, 23:00

6 июля, 03:00

6 июля, 22:00

7 июля, 03:00

7 июля, 19:00

7 июля, 23:00

1/4 финала

9 июля, 23:00

10 июля, 22:00

12 июля, 00:00

12 июля, 04:00

1/2 финала

15 июля, 22:00

16 июля, 22:00

Матч за 3-е место

19 июля, 00:00

Финал