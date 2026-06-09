Вперше в історії світова першість проходитиме одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Змагання триватимуть 39 днів – з 11 червня до 19 липня. Про календар цього турніру детальніше розповість 24 Канал.
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Що відомо про чемпіонат світу – 2026?
Мундіаль-2026 стане наймасштабнішим за всю історію проведення чемпіонатів світу. У фінальній частині вперше візьмуть участь 48 національних команд, які проведуть рекордні 104 матчі. Збірні будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.
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Групи на чемпіонаті світу-2026 / Фото сайт ФІФА
Поєдинки турніру прийматимуть 16 міст: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, Атланта, Маямі, Г'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл та Канзас-Сіті.
Який календар ЧС-2026?
Груповий етап – 11 – 28 червня.
1/16 фіналу – 28 червня – 4 липня. До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім найкращих збірних, які посядуть треті місця.
1/8 фіналу – 4 – 7 липня.
Чвертьфінали – 9 – 12 липня.
Півфінали – 15 та 16 липня.
Матч за третє місце – 19 липня.
Фінал – 19 липня.
Сітка плей-оф чемпіонату світу – 2026 / Фото ФІФА
Матчі групового етапу ЧС-2026
1-й тур
11 червня, 22:00. Мексика – ПАР
12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія
12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня, 04:00. США – Парагвай
13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія
14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко
14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія
14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина
14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао
14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія
15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор
15 червня, 05:00. Швеція – Туніс
15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде
15 червня, 22:00. Бельгія – Єгипет
16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай
16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія
16 червня, 22:00. Франція – Сенегал
17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія
17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир
17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія
17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго
17 червня, 23:00. Англія – Хорватія
18 червня, 02:00. Гана – Панама
18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія
2-й тур
18 червня, 19:00. Чехія – ПАР
18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня, 01:00. Канада – Катар
19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея
19 червня, 22:00. США – Австралія
20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко
20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті
20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай
20 червня, 20:00. Нідерланди – Швеція
20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао
21 червня, 07:00. Туніс – Японія
21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія
21 червня, 22:00. Бельгія – Іран
22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет
22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія
23 червня, 00:00.Франція – Ірак
23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал
23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир
23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан
23 червня, 23:00. Англія – Гана
24 червня, 02:00. Панама – Хорватія
24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго
3-й тур
24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада
24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар
25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія
25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті
25 червня, 04:00. Чехія – Мексика
25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея
25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина
25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди
26 червня, 02:00. Японія – Швеція
26 червня, 05:00. Туреччина – США
26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія
26 червня, 22:00. Норвегія – Франція
26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак
27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія
27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія
27 червня, 06:00. Єгипет – Іран
28 червня, 00:00. Панама – Англія
28 червня, 00:00. Хорватія – Гана
28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія
28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан
28 червня, 05:00. Алжир – Австрія
28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина
Матчі Плей-оф
1/16 фіналу
28 червня, 22:00
29 червня, 20:00
29 червня, 23:30
30 червня, 04:00
30 червня, 20:00
1 липня, 00:00
1 липня, 04:00
1 липня, 19:00
1 липня, 23:00
2 липня, 03:00
2 липня, 22:00
3 липня, 02:00
3 липня, 21:00
4 липня, 01:00
4 липня, 04:30
1/8 фіналу
- 4 липня, 20:00
- 5 липня, 00:00
- 5 липня, 23:00
- 6 липня, 03:00
- 6 липня, 22:00
- 7 липня, 03:00
- 7 липня, 19:00
- 7 липня, 23:00
1/4 фіналу
9 липня, 23:00
10 липня, 22:00
12 липня, 00:00
12 липня, 04:00
1/2 фіналу
15 липня, 22:00
16 липня, 22:00
Матч за 3-те місце
19 липня, 00:00
Фінал
- 19 липня, 22:00