Старт турніру відбудеться грою між збірними Мексики та ПАР на стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Результати всіх інших зустрічей можна переглянути в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Чемпіонат світу-2026: онлайн-трансляція церемонії відкриття

Що відомо про чемпіонат світу-2026?

Головна футбольна подія чотириріччя відбудеться на полях США, Мексики та Канади з 11 червня по 19 липня. У турнірі вперше беруть участь 48 збірних, які розподілені на 12 груп. До стадії 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім найуспішніших збірних, які займуть третє місце. Ігри проходитимуть у 16 містах: 11 у США, 3 у Мексиці та 2 в Канаді.

Що треба знати українському вболівальнику про ЧС-2026?

В Україні поєдинки чемпіонату світу транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Через різницю в часі матчі заплановані на різні слоти. Найбільш комфортні для вболівальників вечірні зустрічі групового раунду розпочнуться о 19:00, 20:00 та 22:00 за Києвом. Решта ігор відбудеться вночі або на світанку – о 01:00, 04:00 та 05:00.

Нагадаємо, збірна України пропустить цей Мундіаль. Синьо-жовті припинили боротьбу на стадії плейоф кваліфікації, програвши Швеції з рахунком 1:3.

Результати матчів чемпіонату світу-2026

11 червня

22:00. Мексика – ПАР. (Група А. 1-й тур)

12 червня

05:00. Республіка Корея – Чехія. (Група А. 1-й тур)

22:00. Канада – Боснія та Герцеговина. (Група B. 1-й тур)

13 червня

04:00. США – Парагвай. (Група D. 1-й тур.)

22:00. Катар – Швейцарія. (Група B. 1-й тур.)

14 червня

01:00. Бразилія – Марокко. (Група C. 1-й тур.)

04:00. Гаїті – Шотландія. (Група C. 1-й тур.)

07:00. Австралія – Туреччина. (Група D. 1-й тур.)

20:00. Німеччина – Кюрасао. (Група E. 1-й тур.)

23:00. Нідерланди – Японія. (Група F. 1-й тур.)

15 червня

02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор. (Група E. 1-й тур.)

05:00. Швеція – Туніс. (Група F. 1-й тур.)

19:00. Іспанія – Кабо-Верде. (Група H. 1-й тур.)

22:00. Бельгія – Єгипет. (Група G. 1-й тур.)

16 червня

01:00. Саудівська Аравія – Уругвай. (Група H. 1-й тур.)

04:00. Іран – Нова Зеландія. (Група G. 1-й тур.)

22:00. Франція – Сенегал. (Група I. 1-й тур.)

17 червня

01:00. Ірак – Норвегія. (Група I. 1-й тур.)

04:00. Аргентина – Алжир. (Група J. 1-й тур.)

07:00. Австрія – Йорданія. (Група J. 1-й тур.)

20:00. Португалія – ДР Конго. (Група K. 1-й тур.)

23:00. Англія – Хорватія. (Група L. 1-й тур.)

18 червня

02:00. Гана – Панама. (Група L. 1-й тур.)

05:00. Узбекистан – Колумбія. (Група K. 1-й тур.)

19:00. Чехія – ПАР. (Група А. 2-й тур.)

22:00. Швейцарія – Боснія та Герцеговина. (Група B. 2-й тур.)

19 червня

01:00. Канада – Катар. (Група B. 2-й тур.)

04:00. Мексика – Республіка Корея. (Група А. 2-й тур.)

22:00. США – Австралія. (Група D. 2-й тур.)

20 червня

01:00. Шотландія – Марокко. (Група C. 2-й тур.)

03:30. Бразилія – Гаїті. (Група C. 2-й тур.)

06:00. Туреччина – Парагвай. (Група D. 2-й тур.)

20:00. Нідерланди – Швеція. (Група F. 2-й тур.)

23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар. (Група E. 2-й тур.)

21 червня

03:00. Еквадор – Кюрасао. (Група E. 2-й тур.)

07:00. Туніс – Японія. (Група F. 2-й тур.)

19:00. Іспанія – Саудівська Аравія. (Група H. 2-й тур.)

22:00. Бельгія – Іран. (Група G. 2-й тур.)

22 червня

01:00. Уругвай – Кабо-Верде. (Група H. 2-й тур.)

04:00. Нова Зеландія – Єгипет. (Група G. 2-й тур.)

20:00. Аргентина – Австрія. (Група J. 2-й тур.)

23 червня

00:00. Франція – Ірак. (Група I. 2-й тур.)

03:00. Норвегія – Сенегал. (Група I. 2-й тур.)

06:00. Йорданія – Алжир. (Група J. 2-й тур.)

20:00. Португалія – Узбекистан. (Група K. 2-й тур.)

23:00. Англія – Гана. (Група L. 2-й тур.)

24 червня

02:00. Панама – Хорватія. (Група L. 2-й тур.)

05:00. Колумбія – ДР Конго. (Група K. 2-й тур.)

22:00. Швейцарія – Канада. (Група B. 3-й тур.)

22:00. Боснія та Герцеговина – Катар. (Група B. 3-й тур.)

25 червня

01:00. Марокко – Гаїті. (Група C. 3-й тур.)

01:00. Шотландія – Бразилія. (Група C. 3-й тур.)

04:00. ПАР – Республіка Корея. (Група А. 3-й тур.)

04:00. Чехія – Мексика. (Група А. 3-й тур.)

23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар. (Група E. 3-й тур.)

23:00. Еквадор – Німеччина. (Група E. 3-й тур.)

26 червня

02:00. Туніс – Нідерланди. (Група F. 3-й тур.)

02:00. Японія – Швеція. (Група F. 3-й тур.)

05:00. Туреччина – США. (Група D. 3-й тур.)

05:00. Парагвай – Австралія. (Група D. 3-й тур.)

22:00. Норвегія – Франція. (Група I. 3-й тур.)

22:00. Сенегал – Ірак. (Група I. 3-й тур.)

27 червня

03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія. (Група H. 3-й тур.)

03:00. Уругвай – Іспанія. (Група H. 3-й тур.)

06:00. Нова Зеландія – Бельгія. (Група G. 3-й тур.)

06:00. Єгипет — Іран. (Група G. 3-й тур.)

28 червня

00:00. Панама – Англія. (Група L. 3-й тур.)

00:00. Хорватія – Гана. (Група L. 3-й тур.)

02:30. Колумбія – Португалія. (Група K. 3-й тур.)

02:30. ДР Конго – Узбекистан. (Група K. 3-й тур.)

05:00. Алжир – Австрія. (Група J. 3-й тур.)

05:00. Йорданія – Аргентина. (Група J. 3-й тур.)