Кевін покине донецький клуб та продовжить кар'єру у чемпіонаті Англії. Шахтар має отримати шалену суму за трансфер бразильського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Аарона Раміро.

Куди Шахтар продав Кевіна?

За наявною інформацією, Кевін покине Шахтар та приєднається до Фулхема. "Дачники" заплатять "гірниками" чималі кошти за бразильця – 45 мільйонів євро.

Також в угоді щодо трансферу Кевіна у Фулхем прописані бонуси. "Гірники" можуть отримати додаткові 5 мільйонів євро, що залежить від результатів бразильського вінгера на футбольному полі.

До слова. Кевін перейшов у Шахтар у січні 2024 року. Тоді Палмейрас отримав за трансфер бразильця від "гірників" – 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кевін провів 55 матчів за Шахтар з моменту переходу, а також забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. У поточному сезоні бразильський футболіст оформив 4 забиті м'ячі у Лізі Європи.

Раніше повідомляли про те, що Георгій Судаков може покинути Шахтар влітку цього року. Українським футболістом зацікавився дворазовий переможець Ліги чемпіонів.