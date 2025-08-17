У неділю, 17 серпня, у Рівному на стадіоні "Авангард" відбувся матч Верес – Шахтар. "Гірники" у попередньому турі зіграли внічию з Карпатами (3:3), а тому сподівалися надолужити згаяне, пише 24 Канал.

Читайте також Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 3-го туру УПЛ-2025/2026

Як завершився матч Верес – Шахтар?

Господарі поля у двох стартових матчах зазнали поразок, тож дарувати очки бронзовому призеру УПЛ вони не збиралися.

З перших хвилин зустрічі гравці Шахтаря захопили ініціативу. Однак довгий час м'яч не йшов у ворота. Успіх гостям приніс стандарт наприкінці першого тайму. Судаков зробив подачу з кутового, яку ударом головою замкнув Конопля.

Другий м'яч у ворота Вереса теж залетів після кутового. На 62-й хвилині бразильський захисник Вінісіус Тобіас був першим на підбиранні та в один дотик пробив по воротах. Голкіпер рівненських "вовків" Кожухар не зміг врятувати свою команду.

До фінального свистка рахунок не змінився. Шахтар здобув важливу перемогу з рахунком 2:0.

Верес – Шахтар 0:2

Голи: Конопля, 45, Тобіас, 62

Відео голів у матчі Верес – Шахтар

В турнірній таблиці Шахтар стрімко піднявся на другу сходинку. В активі "гірників" сім балів.

Рівненський Верес зазнав третьої поспіль поразки та залишився на 14-му місці в таблиці.

Раніше ми повідомляли, як у третьому турі львівські Карпати у більшості не зуміли обіграти ковалівський Колос.