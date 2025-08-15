У новому турі рідненької УПЛ складно виділити один центральний матч. Третій тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь, пише 24 Канал.
Яким є календар матчів 3-го туру УПЛ-2025/2026?
Програму 3-го туру УПЛ відкриє матч у Львові, де Рух прийме київську Оболонь. Натомість гра між Зорею та Кривбасом стане останньою у цьому турі.
- 15 серпня, 18:00. Рух – Оболонь
- 16 серпня, 13:00. Олександрія – Металіст 1925
- 16 серпня, 15:30. Колос – Карпати
- 16 серпня, 18:00. Епіцентр – Динамо
- 17 серпня, 13:00. Кудрівка – СК Полтава
- 17 серпня, 15:30. Верес – Шахтар
- 17 серпня, 18:00. Полісся – ЛНЗ
- 18 серпня, 18:00. Зоря – Кривбас
Турнірна таблиця після 3-го туру УПЛ
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|1.
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2.
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|3.
|Зоря
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|4.
|ЛНЗ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|5.
|Шахтар
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6.
|Оболонь
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|7.
|Рух
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|8.
|Кудрівка
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|9.
|Кривбас
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10.
|Полісся
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|11.
|СК Полтава
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12.
|Карпати
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|13.
|Металіст 1925
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14.
|Верес
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|15.
|Епіцентр
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16.
|Олександрія
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0