У новому турі рідненької УПЛ складно виділити один центральний матч. Третій тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь, пише 24 Канал.

Яким є календар матчів 3-го туру УПЛ-2025/2026?

Програму 3-го туру УПЛ відкриє матч у Львові, де Рух прийме київську Оболонь. Натомість гра між Зорею та Кривбасом стане останньою у цьому турі.

15 серпня, 18:00. Рух – Оболонь

16 серпня, 13:00. Олександрія – Металіст 1925

16 серпня, 15:30. Колос – Карпати

16 серпня, 18:00. Епіцентр – Динамо

17 серпня, 13:00. Кудрівка – СК Полтава

17 серпня, 15:30. Верес – Шахтар

17 серпня, 18:00. Полісся – ЛНЗ

18 серпня, 18:00. Зоря – Кривбас

Турнірна таблиця після 3-го туру УПЛ