В новом туре родненькой УПЛ сложно выделить один центральный матч. Третий тур подарит сразу несколько интересных противостояний, пишет 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Каков календарь матчей 3-го тура УПЛ-2025/2026?

Программу 3-го тура УПЛ откроет матч во Львове, где Рух примет киевскую Оболонь. Зато игра между Зарей и Кривбасом станет последней в этом туре.

15 августа, 18:00. Рух – Оболонь

16 августа, 13:00. Александрия – Металлист 1925

16 августа, 15:30. Колос – Карпаты

16 августа, 18:00. Эпицентр – Динамо

17 августа, 13:00. Кудривка – СК Полтава

17 августа, 15:30. Верес – Шахтер

17 августа, 18:00. Полесье – ЛНЗ

18 августа, 18:00. Заря – Кривбас

Турнирная таблица после 3-го тура УПЛ