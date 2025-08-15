В новом туре родненькой УПЛ сложно выделить один центральный матч. Третий тур подарит сразу несколько интересных противостояний, пишет 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Каков календарь матчей 3-го тура УПЛ-2025/2026?

Программу 3-го тура УПЛ откроет матч во Львове, где Рух примет киевскую Оболонь. Зато игра между Зарей и Кривбасом станет последней в этом туре.

  • 15 августа, 18:00. Рух – Оболонь
  • 16 августа, 13:00. Александрия – Металлист 1925
  • 16 августа, 15:30. Колос – Карпаты
  • 16 августа, 18:00. Эпицентр – Динамо
  • 17 августа, 13:00. Кудривка – СК Полтава
  • 17 августа, 15:30. Верес – Шахтер
  • 17 августа, 18:00. Полесье – ЛНЗ
  • 18 августа, 18:00. Заря – Кривбас

Турнирная таблица после 3-го тура УПЛ

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ
1. Динамо 2 2 0 0 6-1 6
2. Колос 2 2 0 0 3-1 6
3. Заря 2 1 1 0 2-1 4
4. ЛНЗ 2 1 1 0 1-0 4
5. Шахтёр 2 1 1 0 4-3 4
6. Оболонь 2 1 1 0 1-0 4
7. Рух 2 1 0 1 3-6 3
8. Кудривка 2 1 0 1 4-3 3
9. Кривбас 2 1 0 1 3-2 3
10. Полесье 2 1 0 1 2-1 3
11. СК Полтава 2 1 0 1 2-2 3
12. Карпаты 2 0 1 1 3-5 1
13. Металлист 1925 2 0 1 1 0-2 1
14. Верес 2 0 0 2 0-2 0
15. Эпицентр 2 0 0 2 0-2 0
16. Александрия 2 0 0 2 1-4 0