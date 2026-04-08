Скелетоніст Владислав Гераскевич також не залишився осторонь. Він залишив коментар під власним дописом в інстаграм, відповідаючи на запитання фаната.
Що сказав Гераскевич про Луческу?
Він написав, що йому дуже шкода, адже Мірча зробив дуже багато для українського футболу, і що окремої поваги заслуговує його сильна та чітка позиція щодо війни, яку розв'язала Росія.
Владислав Гераскевич про Мірчу Луческу
Хто висловився стосовно смерті Луческу?
- Українські футбольні клуби, зокрема Шахтар і Динамо, висловили скорботу та вдячність за внесок тренера у клубну історію та світовий футбол.
- Реакцї надходять з усього світу: колеги, клуби та функціонери відзначають його величезний вплив і називають одним із ключових наставників сучасного футболу.
Шахтар подякував Луческу, назвавши його ім'я невід'ємною частиною клубної та світової історії, і висловив співчуття сім'ї. Президент клубу Рінат Ахметов підкреслив його особистий вплив на команду та український футбол.
Динамо наголосило, що ім'я Луческу назавжди вписане в історію клубу. Його досвід, харизма та відданість допомогли команді відновити стабільність і впевненість.