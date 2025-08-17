В воскресенье, 17 августа, в Ровно на стадионе "Авангард" состоялся матч Верес – Шахтер. "Горняки" в предыдущем туре сыграли вничью с Карпатами (3:3), а потому надеялись наверстать упущенное, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Верес – Шахтер?

Хозяева поля в двух стартовых матчах потерпели поражения, поэтому дарить очки бронзовому призеру УПЛ они не собирались.

С первых минут встречи игроки Шахтера захватили инициативу. Однако долгое время мяч не шел в ворота. Успех гостям принес стандарт в конце первого тайма. Судаков сделал подачу с углового, которую ударом головой замкнул Конопля.

Второй мяч в ворота Вереса тоже залетел после углового. На 62-й минуте бразильський защитник Винисиус Тобиас был первым на подборе и в одно касание пробил по воротам. Голкипер ривненских "волков" Кожухарь не смог спасти свою команду.

До финального свистка счет не изменился. Шахтер одержал важную победу со счетом 2:0.

Верес – Шахтер 0:2

Голы: Конопля, 45, Тобиас, 62

Видео голов в матче Верес – Шахтер

В турнирной таблице Шахтер стремительно поднялся на вторую строчку. В активе "горняков" семь баллов.

Ровенский Верес потерпел третье подряд поражение и остался на 14-м месте в таблице.

