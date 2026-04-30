Полузащитник также подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, оспаривая это решение. Главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол высказал свое мнение относительно этой дисквалификации.

Когда Мудрик может вернуться в футбол?

По словам журналиста, в лучшем случае украинский вингер подаст апелляцию в CAS, после чего состоится слушание, на котором вместе со своими адвокатами будет иметь шанс попытаться очистить свое имя.

Если ему это удастся, теоретически он сможет вернуться к выступлениям за Челси уже в начале следующего сезона.

В то же время отмечается, что даже в самом оптимистичном сценарии рассмотрение дела не может состояться настолько быстро, чтобы Мудрик успел сыграть еще в текущем сезоне.

Также отмечается, что сборная Украины не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира, поэтому на этом турнире летом он точно не появится.

Итак, самый реалистичный "лучший случай" для игрока – успешная апелляция в CAS и возвращение в клубный футбол уже с нового сезона.

Что известно о деле Мудрика?

В декабре 2024 года футболист не прошел допинг-тест, в его пробе обнаружили запрещенный мельдоний.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии приняла решение о его максимальной дисквалификации сроком на 4 года. Сам футболист не признает это решение и через юристов оспаривает его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщал журналист Бен Джейкобс.

Кто такой Михаил Мудрик?

Он начинал футбольную карьеру в Металлисте, после чего продолжил обучение в академии Днепра. В 2016 году присоединился к системе Шахтера.

В январе 2023 года он перешел в Челси за сумму около 100 миллионов евро с учетом бонусов, что стало рекордом для украинского футбола. На молодежном уровне стал бронзовым призером Евро-2023 (U-21), а в национальной сборной дебютировал в 2022 году.

За Челси до момента дисквалификации успел провести 53 матча, в которых отметился 3 голами.

В какие скандалы попадал Мудрик?

В ноябре 2023 года футболист оказался в центре внимания медиа из-за личных отношений с российской моделью Виолеттой Грачевой. Впоследствии в социальных сетях появились их совместные фото, в частности с прогулки на вертолете над Лондоном. Позже сообщалось о его отношениях с американской актрисой Джордин Джонс.

Игрок Челси, который вместе с командой выиграл Лигу конференций сезона 2024/2025, в декабре 2025 года столкнулся с ограничениями со стороны британских правоохранительных органов из-за нарушений правил дорожного движения, связанные с использованием автомобиля и затемнением стекла без надлежащего разрешения.

Отдельно спортсмен также фигурировал в скандале, связанном с онлайн-игрой Counter-Strike 2, после чего получил временную блокировку на платформе FACEIT. Футболиста отстранили на 28 дней за токсичное поведение и нарушение правил сообщества.

Инцидент произошел во время матча против польских игроков, где возникла словесная перепалка. В ответ на провокации Мудрик написал в общий чат, что следующая игра состоится на карте "Волынь". Это высказывание восприняли как отсылку к Волынской трагедии, что вызвало негативную реакцию среди польских пользователей.