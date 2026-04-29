Полузащитник Челси и сборной Украины получил 4-летнюю дисквалификацию, о чем сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. Сейчас это решение оспаривается в CAS.

Смотрите также Дело Мудрика о допинге передали в CAS

Какая ранее информация появлялась о деле Мудрика?

Ранее сообщалось, что 25 февраля представители Мудрика обжаловали решение Футбольной ассоциации Англии. Сейчас дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), дата слушания пока не назначена, а стороны продолжают обмениваться письменными материалами.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своем инстаграм о дисквалификации украинского футболиста и его обжаловании этого решения в суде. По его словам, Челси воздерживается от каких-либо официальных комментариев до завершения дела.

Получал ли суд заявление от Мудрика?

The Athletic опубликовал официальное сообщение от Спортивного арбитражного суда (CAS) на своем сайте.

CAS подтверждает, что получил апелляцию от Михаила Мудрика против FA, поданную 25 февраля 2026 года. Стороны сейчас обмениваются письменными представлениями, а слушание еще не назначено,

– говорится в заявлении.

Как в Украине отреагировали на дисквалификацию Мудрика?

Юрист и адвокат Евгений Пронин уже высказал свое мнение относительно возможной дисквалификации Мудрика. По его мнению, если это решение будет подтверждено, оно станет одной из самых резонансных и болезненных санкций в истории украинского футбола в отношении действующего игрока высокого уровня.

В то же время ему очень хочется видеть детали и официальные документы, подтверждающие это.

Что известно о Михаиле Мудрике и его дисквалификации?