Півзахисник Челсі та збірної України отримав 4-річну дискваліфікацію, про що повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X. Наразі це рішення оскаржується у CAS.

Яка раніше інформація з'являлася про справу Мудрика?

Раніше повідомлялося, що 25 лютого представники Мудрика оскаржили рішення Футбольної асоціації Англії. Наразі справа передана до Спортивного арбітражного суду (CAS), дата слухання поки що не призначена, а сторони продовжують обмінюватися письмовими матеріалами.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив у своєму інстаграм про дискваліфікацію українського футболіста та його оскарження цього рішення в суді. За його словами, Челсі утримується від будь-яких офіційних коментарів до завершення справи.

Чи отримував суд заяву від Мудрика?

The Athletic опублікував офіційне повідомлення від Спортивного арбітражного суду (CAS) на своєму сайті.

CAS підтверджує, що отримав апеляцію від Михайла Мудрика проти FA, подану 25 лютого 2026 року. Сторони наразі обмінюються письмовими поданнями, а слухання ще не призначене,

– йдеться у заяві.

Як в Україні відреагували на дискваліфікацію Мудрика?

Юрист та адвокат Євген Пронін уже висловив свою думку щодо можливої дискваліфікації Мудрика. На його думку, якщо це рішення буде підтверджене, воно стане однією з найрезонансніших та найболючіших санкцій в історії українського футболу щодо діючого гравця найвищого рівня.

Водночас йому дуже хочеться бачити деталі та офіційні документи, що підтверджують це.

Що відомо про Михайла Мудрика та його дискваліфікацію?