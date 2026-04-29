26 лютого представники Мудрика подали апеляцію проти Футбольної асоціації Англії, яка звинуватила українського гравця у порушенні антидопінгових правил, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Які нові деталі справи Мудрика?

Справу футболіста щодо можливого використання допінгу передано до CAS. На даний момент сторони обмінюються письмовими матеріалами, дата слухання поки що не визначена.

Хто такий Михайло Мудрик?

Мудрик розпочав свою дорослу кар'єру в Шахтарі. У січні 2023 року він перейшов до Челсі за рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро, з можливими бонусами ще 30 мільйонів євро. Цей трансфер став найбільшим в історії української Прем'єр-ліги і зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом усіх часів. Дебют у складі національної збірної відбувся в червні 2022 року.

Що відомо про допінг Мудрика?

Він здав позитивну допінг-пробу після листопадового матчу за збірну України 2024 року. У його організмі виявили мельдоній – заборонений WADA з 2016 року препарат. Через позитивні результати проб А і Б вінгер Челсі тимчасово відсторонений від участі в офіційних матчах клубу та збірної. Згідно з правилами Всесвітнього антидопінгового агентства, вживання мельдонію може тягнути за собою дискваліфікацію на термін до чотирьох років.