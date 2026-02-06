Михайло провалив один з допінг-тестів наприкінці листопада 2024 року. В організмі вінгера Челсі знайшли заборонену речовину мельдоній, повідомляє Daily Mail.

Чому обурені Шевченком?

З тих пір інформація щодо справи Мудрика знаходиться під таємницею. Футболіст обмежив користування соцмережами, а термін можливого поверненн Михайла невідомий.

Тим часом, англійські ЗМІ обурені поведінкою голови УАФ Андрія Шевченка у цій справі. Вони надіслали запит в асоціацію футболу та персонально її голові, щоб дізнатися більше інформації щодо дискваліфікації.

Однак Шевченко проігнорував їх лист та залишив його без відповіді. Що цікаво, за однією з версій мельдоній потрапив в рганізм Мудрика саме за вини легенди Динамо та Мілана.

Шевченко винен у дискваліфікації Мудрика?

Журналіст Ігор Бурбас минулого року розповідав, що Шевченко був ініціатором ін'єкції стовбурових клітин для Мудрика. За чутками Андрій наполіг на використанні їх для лікування вінгера Челсі.

Саме у цих стовбурових клітинах і міг міститися мельдоній. Наразі термін дискваліфікації Михайла невідомий, але за чутками термін бану гравця Челсі становитиме від 2 до 4 років.

