Михаил провалил один из допинг-тестов в конце ноября 2024 года. В организме вингера Челси нашли запрещенное вещество мельдоний, сообщает Daily Mail.

По теме "Тогда Украины еще не было": польский игрок разнес Мудрика из-за скандала с Волынской трагедией

Почему возмущены Шевченко?

С тех пор информация по делу Мудрика находится под тайной. Футболист ограничил пользование соцсетями, а срок возможного возвращения Михаила неизвестен.

Тем временем, английские СМИ возмущены поведением главы УАФ Андрея Шевченко в этом деле. Они направили запрос в ассоциацию футбола и персонально ее председателю, чтобы узнать больше информации о дисквалификации.

Однако Шевченко проигнорировал их письмо и оставил его без ответа. Что интересно, по одной из версий мельдоний попал в организм Мудрика именно по вине легенды Динамо и Милана.

Шевченко виноват в дисквалификации Мудрика?

Журналист Игорь Бурбас в прошлом году рассказывал, что Шевченко был инициатором инъекции стволовых клеток для Мудрика. По слухам Андрей настоял на использовании их для лечения вингера Челси.

Именно в этих стволовых клетках и мог содержаться мельдоний. Сейчас срок дисквалификации Михаила неизвестен, но по слухам срок бана игрока Челси составит от 2 до 4 лет.

Как Мудрик попал в скандал с поляками?