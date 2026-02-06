Михаил провалил один из допинг-тестов в конце ноября 2024 года. В организме вингера Челси нашли запрещенное вещество мельдоний, сообщает Daily Mail.
По теме "Тогда Украины еще не было": польский игрок разнес Мудрика из-за скандала с Волынской трагедией
Почему возмущены Шевченко?
С тех пор информация по делу Мудрика находится под тайной. Футболист ограничил пользование соцсетями, а срок возможного возвращения Михаила неизвестен.
Тем временем, английские СМИ возмущены поведением главы УАФ Андрея Шевченко в этом деле. Они направили запрос в ассоциацию футбола и персонально ее председателю, чтобы узнать больше информации о дисквалификации.
Однако Шевченко проигнорировал их письмо и оставил его без ответа. Что интересно, по одной из версий мельдоний попал в организм Мудрика именно по вине легенды Динамо и Милана.
Шевченко виноват в дисквалификации Мудрика?
Журналист Игорь Бурбас в прошлом году рассказывал, что Шевченко был инициатором инъекции стволовых клеток для Мудрика. По слухам Андрей настоял на использовании их для лечения вингера Челси.
Именно в этих стволовых клетках и мог содержаться мельдоний. Сейчас срок дисквалификации Михаила неизвестен, но по слухам срок бана игрока Челси составит от 2 до 4 лет.
Как Мудрик попал в скандал с поляками?
- На днях футболист Челси попал в неприятную историю во время онлайн-турнира по CS2. Мудрик позволил себе политические оскорбления в сторону польского соперника.
- Украинец несколько раз упомянул о Волынской трагедии в чате во время киберматча. Позже Мудрик заявлял, что поляки провоцировали его темой российско-украинской войны.
- Из-за "токсичного поведения" Михаила забанили на платформе FACEIT на 28 дней. Польский киберигрок в свою очередь опроверг обвинения в провокациях и опубликовал видеозапись чата во время игры.
- Напомним, что лондонцы приобрели Мудрика у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер успел оформить 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих"