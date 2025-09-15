Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает оставаться без футбола. В конце 2024 года игрок сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от игры. Впрочем, срок его дисквалификации может быть не слишком долгим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Insider.

На сколько дисквалифицируют Мудрика?

В организме Мудрика нашли мельдоний, из-за чего ему грозит дисквалификация до 4-х лет. Одной из версий попадания вещества в организм является инъекция стволовых клеток.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что игроку могли сделать эту инъекцию, взяв соответствующие вещества от коровы. Именно это может быть оценено как смягчающее обстоятельство.

Сообщается, что попадание вещества именно с коровы может существенно уменьшить срок дисквалификации и он составит менее 4-х лет. Пока же официального вердикта относительно срока бана Мудрика нет.

Продолжается рассмотрение дела. Известно, что сторона Михаила запросила открытие пробы Б и, по данным различных СМИ, она тоже оказалась положительной. Однако Мудрик все равно попал в заявку Челси на АПЛ в этом сезоне.

Что известно о допинг-скандале с Мудриком: