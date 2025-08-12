Во время злосчастного допинг-контроля в пробе "А" Михаила Мудрика обнаружили запрещенный мельдоний. Этот препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016 года, пишет 24 Канал.

Как мельдоний попал в организм Мудрика?

После проваленного допинг-теста Мудрик закрыл комментарии в соцсетях и отказывается от общения с представителями СМИ. Он прошел детектор лжи и нанял юридическую компанию, которая занимается его делом.

Блогеры и эксперты выдвигали различные версии, как мельдоний мог попасть в организм звезды сборной Украины. Считается, что физиотерапевт Мудрика применил препарат Актовегин. Его используют для лечения мышечных травм. Одним из компонентов Актовегина являются клетки из крови телят. Предполагается, что мельдоний мог попасть в организм животных, а затем с лекарственным препаратом к Мудрику.

Актовегин пока не находится в перечне запрещенных препаратов. Однако многие спортсмены и организации призывают внести его в черный список ВАДА.

Справка. Мельдоний (милдронат) – используют при лечении ишемической болезни сердца. Спортсмены его могут принимать во время больших физических нагрузках.

Отметим, что Михаил Мудрик до сих пор ждет официального вердикта. Вингер Челси пока временно отстранен от футбола. "Синие" внесли украинца в заявку на следующий сезон, но без игрового номера.

В худшем случае Мудрику может грозить четырехлетняя дисквалификация. Однако есть надежда, что юристы смогут сократить отстранение до 18 месяцев.