Многие эксперты считают, что он уже не сможет вернуться на прежний уровень. 24 Канал решил вспомнить, как менялась трансферная цена левого вингера сборной Украины в течение карьеры и в какую сумму его оценивают сейчас.

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Как менялась динамика цены на Мудрика?

По оценке Transfermarkt, Михаил Мудрик со своих дебютных игр во взрослом футбол и до осени 2020 года стоил скромные 200 тысяч евро. Впервые его цена выросла в январе 2021 года, поднявшись втрое.

После этого наблюдалась положительная динамика, но не было большого прорыва. В начале сентября Михаила оценивали в 900 тысяч евро, а впервые к его трансферной сумме добавился еще один ноль в декабре – 4 миллиона евро.

Невероятный прогресс произошел в 2022 году. Мудрик взял на себя роль лидера Шахтера после начала полномасштабного вторжения и отъезда легионеров.

Игра команды строилась через скоростного вингера и это молниеносно сказалось на его цене. К декабрю она выросла в десять раз и уже в зимнее трансферное окно "горняки" продали свою звезду в Челси за 70 миллионов евро, а еще 30 прописали в виде бонусов.

Как менялась стоимость после трансфера в Челси?

После дебюта в АПЛ Михаила оценили в 60 миллионов евро и сейчас это до сих пор остается его пиковой ценой. После этого адаптация левого вингера сборной Украины затянулась и это отразилось на стоимости.

В июне игрок стоил 50 миллионов евро и после этого каждые три месяца его цена падала на пять миллионов. До проваленного допинг-теста она опустилась до 30 миллионов евро, а уже после отстранения вообще упала до 18.

На этой отметке она продержалась до конца сезона-2024/2025. Сейчас именно так и оценивают игрока несколько известных порталов, а Transfermarkt после последнего обновления решил вообще убрать ориентировочную стоимость в профиле украинского вингера.

Трансферная стоимость Мудрика в течение карьеры / Скриншот с сайта Transfermarkt

К слову. До сих пор неизвестно, сколько продлится отстранение Михаила Мудрика от футбола. В худшем случае ему грозит дисквалификация на 4 года.

Напомним, что в последний раз украинский футболист выходил на поле в ноябре 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма. Тогда Мудрик отметился голом, поставив точку в поединке, который Челси выиграло со счетом 2:0.