Гости одержали разгромную победу со счетом 7:0. Один из голов в этом поединке стал настоящим украшением встречи и уже вирусится в сети, сообщает 24 Канал.

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Как форвард Сиэтла забил невероятный гол?

Его автором стал нападающий американского клуба Педро де ла Вега. Он вышел на замену на 73-й минуте и оформил дубль.

Невероятно эффектным получилось второе взятие ворот от аргентинца. Он получил прекрасную диагональ от Александера Ролдана и решил не принимать передачу, а пробить с лету.

Мяч идеально лег на ногу и полетел в дальний угол ворот – вратарь был абсолютно бессилен. В комментариях люди активно комментируют этот гол, сравнивая с легендарным ударом Марко ван Бастена, и даже предполагают, что он может претендовать на Премию Пушкаша по итогам года.

Как Педро де ла Вега забил гол: смотрите видео

Напомним, что весной невероятный гол со штрафного забил Андреа Пирло. Произошло это в матче легенд Милана и Тоттенхэма.