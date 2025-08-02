Чимало експертів вважають, що він уже не зможе повернутися на попередній рівень. 24 Канал вирішив пригадати, як змінювалася трансферна ціна лівого вінгера збірної України протягом кар'єри та в яку суму його оцінюють зараз.

Читайте також Аргентинський форвард забив шикарний гол у стилі ван Бастена: ефектне відео

Як змінювалася динаміка ціни на Мудрика?

За оцінкою Transfermarkt, Михайло Мудрик зі своїх дебютних ігор у дорослому футбол та до осені 2020 року коштував скромні 200 тисяч євро. Вперше його ціна зросла в січні 2021 року, піднявшись утричі.

Після цього спостерігалася позитивна динаміка, але не було великого прориву. На початку вересня Михайла оцінювали в 900 тисяч євро, а вперше до його трансферної суми додався ще один нуль у грудні – 4 мільйони євро.

Неймовірний прогрес стався у 2022 році. Мудрик взяв на себе роль лідера Шахтаря після початку повномасштабного вторгнення та від'їзду легіонерів.

Гра команди будувалася через швидкісного вінгера й це блискавично позначилося на його ціні. До грудня вона зросла у десять разів і вже в зимове трансферне вікно "гірники" продали свою зірку в Челсі за 70 мільйонів євро, а ще 30 прописали у вигляді бонусів.

Як змінювалася вартість після трансферу в Челсі?

Після дебюту в АПЛ Михайла оцінили у 60 мільйонів євро й наразі це досі залишається його піковою ціною. Після цього адаптація лівого вінгера збірної України затягнулася й це відобразилося на вартості.

У червні гравець коштував 50 мільйонів євро й після цього кожні три місяці його ціна падала на п'ять мільйонів. До проваленого допінг-тесту вона опустилася до 30 мільйонів євро, а вже після відсторонення взагалі впала до 18.

На цій позначці вона протрималася до кінця сезону-2024/2025. Наразі саме так і оцінюють гравця декілька відомих порталів, а Transfermarkt після останнього оновлення вирішив взагалі прибрати орієнтовну вартість у профілі українського вінгера.

Трансферна вартість Мудрика протягом кар'єри / Скриншот з сайту Transfermarkt

До слова. Наразі досі невідомо, скільки триватиме відсторонення Михайла Мудрика від футболу. В найгіршому випадку йому загрожує дискваліфікація на 4 роки.

Нагадаємо, що востаннє український футболіст виходив на поле в листопаді 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. Тоді Мудрик відзначився голом, поставивши крапку в поєдинку, який Челсі виграло з рахунком 2:0.