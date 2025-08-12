Під час злощасного допінг-контролю у пробі "А" Михайла Мудрика виявили заборонений мельдоній. Цей препарат у чорному списку Всесвітнього антидопінгового агентства з 1 січня 2016 року, пише 24 Канал.

Читайте також Трансферна ціна пішла у круте піке: як змінилася вартість Мудрика після проваленого допінг-тесту

Як мельдоній потрапив в організм Мудрика?

Після проваленого допінг-тесту Мудрик закрив коментарі у соцмережах та відмовляється від спілкування з представниками ЗМІ. Він пройшов детектор брехні та найняв юридичну компанію, яка займається його справою.

Блогери та експерти висували різноманітні версії, як мельдоній міг потрапити в організм зірки збірної України. Вважається, що фізіотерапевт Мудрика застосував препарат Актовегін. Його використовують для лікування м'язових травм. Одним з компонентів Актовегіну є клітини з крові телят. Припускається, що мельдоній міг потрапити в організм тварин, а потім з лікарським препаратом до Мудрика.

Актовегін наразі не перебуває у переліку заборонених препаратів. Однак багато спортсменів та організацій закликають внести його в чорний список ВАДА.

Довідка. Мельдоній (мілдронат) – використовують при лікуванні ішемічної хвороби серця. Спортсмени його можуть приймати під час великих фізичних навантаженнях.

Зазначимо, що Михайло Мудрик досі чекає офіційного вердикту. Вінгер Челсі поки тимчасово відсторонений від футболу. "Сині" внесли українця в заявку на наступний сезон, але без ігрового номера.

У найгіршому випадку Мудрику може загрожувати чотирирічна дискваліфікація. Проте є надія, що юристи зможуть скоротити відсторонення до 18 місяців.