Особенно Мудрик любил брать игру на себя и показывать индивидуальные качества. Об одном из таких случаев вспомнил экс-наставник юношеской сборной Украины Вячеслав Богоделов в комментарии FanDay, сообщает 24 Канал.

Как Мудрик хвастался перед тренерами?

Именно когда он был в тренерском штабе "сине-желтых", Михаила вызвали впервые на сбор. Богоделов вспомнил, как в 2015 году футболист пытался произвести впечатление на коуча.

Это был первый селекционный сбор в 2015-м или 2016-м. Тогда собиралась сборная 2001 года рождения. Михаил приехал не сам, а со свитой, которая очень его опекала. Михаил вел себя достаточно скромно. Но когда пошли спарринги, то очень любил взять мяч и возле тренерской скамейки показать дриблинг. Главный тренер Олег Кузнецов говорил, чтобы шел к воротам соперника и там получал по ногам,

– рассказал Богоделов.

Согласно данным Transfermarkt, Мудрик впервые сыграл за сборную Украины U-16 в 2017 году. Тогда он провел две товарищеские игры и отметился дублем в ворота Греции.

Позже вингер стабильно играл за команды U-17, U-19 и молодежную сборную, а в 2023 году добрался с командой U-21 до полуфинала Евро. В 2022 году Мудрик дебютировал в национальной сборной, за которую забил 3 гола в 28-ми матчах.

