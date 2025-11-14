Лондонский клуб решил, что будет делать с Мудриком, когда он вернется к игре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
Что будет делать Челси с Мудриком?
В Челси рассчитывают на то, что футболист не получит строгого наказания за допинг и не будет отбывать весь срок дисквалификации. Боссы клуба решили отдать украинца в аренду.
Ожидается, что вингер после возвращения на футбольное поле перейдет в Страсбург из Франции, который имеет партнерские отношения с английским клубом. В Челси считают, что в Лиге 1 Мудрик сможет восстановить игровую форму.
Кроме того, футболист будет получать значительно больше игровой практики. А потом в клубе планируют вернуть украинского вингера в Англию.
Ранее Витольд Банька прокомментировал допинговый скандал вокруг Мудрика, пишет Укринформ. Президент Всемирного антидопингового агентства заявил, что организация ждет дисциплинарного решения ассоциации футбола Англии.
Какая ситуация у Мудрика?
В декабре 2024 года появилась информация, что футболист провалил допинг-тест. До этого он почти месяц не попадал в заявку Челси.
Позже была открыта проба "B", которая должна была или подтвердить, или опровергнуть употребление запрещенного вещества Мудриком. По слухам, она тоже оказалась положительной.
Если Мудрика признают виновным, тогда он получит 4 года дисквалификации. Однако, если футболист признается в употреблении допинга, то получит менее суровое наказание и вернется на поле уже в 2026 году.
Недавно появились слухи, что футболист может выступить на Олимпиаде-2028. Однако представитель вингера Челси опроверг информацию об участии на Играх в Лос-Анджелесе.