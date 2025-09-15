Український вінгер Михайло Мудрик продовжує залишатися без футболу. Наприкінці 2024 року гравець здав позитивний допінг-тест, через що був відсторонений від гри. Втім термін його дискваліфікації може бути не надто довгим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Football Insider.

На скільки дискваліфікують Мудрика?

В організмі Мудрика знайшли мельдоній, через що йому загрожує дискваліфікація до 4-х років. Однією з версій потрапляння речовини в організм є ін'єкція стовбурових клітин.

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що гравцю могли зробити цю ін'єкцію, взявши відповідні речовини від корови. Саме це може бути оцінене як пом'якшуюча обставина.

Повідомляється, що потрапляння речовини саме з корови може суттєво зменшити термін дискваліфікації і він становитиме менше 4-х років. Поки що ж офіційного вердикту щодо терміну бану Мудрика немає.

Триває розгляд справи. Відомо, що сторона Михайла запросила відкриття проби Б і, за даними різних ЗМІ, вона теж виявилась позитивною. Втім Мудрик все одно потрапив у заявку Челсі на АПЛ цього сезону.

Що відомо про допінг-скандал з Мудриком: