Найближчим часом має відбутися судове засідання. З'явилася інформація, коли буде ухвалено рішення щодо Михайла Мудрика та його дискваліфікації через допінг, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.

Коли суд по справі Мудрика?

Влітку 2025 року Михайло Мудрик отримав офіційні звинувачення від Футбольної асоціації Англії у справі з вживанням заборонених речовин. ЗМІ також повідомляли, що проба "B" українця показала позитивний результат.

За наявною інформацією, рішення щодо дискваліфікації Михайла Мудрика з'явиться до завершення 2025 року. Відомо, що буде ухвалений вердикт стосовно вінгера Челсі з урахуванням спортивного арбітражного суду у Лозанні.

Якщо вину Михайла Мудрика офіційно визнають, йому загрожує дискваліфікація. Футболіст отримає відсторонення терміном на 4 роки.

Нагадаємо, що Михайла Мудрика відсторонили через допінг у грудні 2024 року. До цього український футболіст зіграв за Челсі у 15 матчах у сезоні – три голи та п'ять результативних передач.

Інші деталі справи з допінгом Мудрика